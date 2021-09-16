Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final maçına çıkıyor

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 17 Eylül Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile çeyrek final maçına çıkıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final maçına çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2021 15:53
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde, 17 Eylül Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın D Grubu ikinci maçında İtalya'yı 11-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran milliler, C Grubu'nu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmasını yarın TSİ 14.00'de yapacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.