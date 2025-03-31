Amorim'den Rashford açıklaması!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, ligde Nottingham Forest ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam, kendisiyle sorun yaşamasının ardından devre arasında Aston Villa'ya kiralanan Marcus Rashford'un performansı için de konuştu.



Ruben Amorim, "Kendi oyuncularıma ve takımıma odaklanıyorum. Rashford şu anda bizim oyuncumuz değil ancak tabii ki kiralık giden futbolcularımızın iyi oynamasından mutlu oluyorum." sözlerini sarf etti.



Aston Villa'da 10 maça çıkan İngiliz futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



