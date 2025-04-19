Amir Hadziahmetovic: 'Sonraki maçlar için güzel örnek'

Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic, 1-1 sona eren Göztepe maçı sonrası konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bosnalı futbolcunun sözleri şu şekilde:
"Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok iyi oyun oynadık, golü de bulduk. İkinci yarının başında golü yedik ve mental olarak düştük. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi ve 3 puanı alamadık. İlk yarı sonraki maçlar için bizim için güzel bir örnek."
Bosnalı futbolcunun sözleri şu şekilde:
"Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok iyi oyun oynadık, golü de bulduk. İkinci yarının başında golü yedik ve mental olarak düştük. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi ve 3 puanı alamadık. İlk yarı sonraki maçlar için bizim için güzel bir örnek."