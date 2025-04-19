Amir Hadziahmetovic: "Sonraki maçlar için güzel örnek"

Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic, Göztepe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Amir Hadziahmetovic: 'Sonraki maçlar için güzel örnek'
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19 Nisan 2025 21:22
Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic, 1-1 sona eren Göztepe maçı sonrası konuştu.

Bosnalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok iyi oyun oynadık, golü de bulduk. İkinci yarının başında golü yedik ve mental olarak düştük. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi ve 3 puanı alamadık. İlk yarı sonraki maçlar için bizim için güzel bir örnek."

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