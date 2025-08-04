04 Ağustos
Kazan-PFC Sochi
1-032'
04 Ağustos
Hearts-Aberdeen
22:00
05 Ağustos
Santos FC-Juventude
02:00
04 Ağustos
Liverpool-Athletic Bilbao
4-180'
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Amedspor resmen açıkladı: Dia Saba

Amed Sportif Faaliyetler, İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 04 Ağustos 2025 19:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amedspor resmen açıkladı: Dia Saba
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Dia Saba'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrailli Dia Saba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeşil-kırmızı formamız altında önemli başarılara imza atacağına inandığımız Dia Saba'ya, Amedspor kariyerinde üstün başarılar diliyoruz. Transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.