Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçta kazanan konuk ekip Amed 1-0'lık skorla kazandı.
Amed'e galibiyeti getiren golü 2. dakikada Adama Traore attı.
Bandırmaspor'da Atınç Nukan, 84'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Amed, ligde 8 puana yükseldi. Bandırmaspor, 7 puanda kaldı.
Amed, ligin bir sonraki haftasında Boluspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.
Amed'e galibiyeti getiren golü 2. dakikada Adama Traore attı.
Bandırmaspor'da Atınç Nukan, 84'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Amed, ligde 8 puana yükseldi. Bandırmaspor, 7 puanda kaldı.
Amed, ligin bir sonraki haftasında Boluspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.
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