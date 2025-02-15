Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçında

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçında
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15 Şubat 2025 20:11
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Tüpraş Stadyumu'nda beklenmedik bir isim de yer aldı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Instagram üzerinden paylaşımda bulunan İspanyol golcü, Beşiktaş'a desteğini ifade etti.

Beşiktaş kariyerinde 49 maça çıkan Negredo, bu maçlarda 18 gol 10 asistlik performans gösterdi.


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