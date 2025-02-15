Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçında

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Tüpraş Stadyumu'nda beklenmedik bir isim de yer aldı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Instagram üzerinden paylaşımda bulunan İspanyol golcü, Beşiktaş'a desteğini ifade etti.
Beşiktaş kariyerinde 49 maça çıkan Negredo, bu maçlarda 18 gol 10 asistlik performans gösterdi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Instagram üzerinden paylaşımda bulunan İspanyol golcü, Beşiktaş'a desteğini ifade etti.
Beşiktaş kariyerinde 49 maça çıkan Negredo, bu maçlarda 18 gol 10 asistlik performans gösterdi.
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