New Orleans Pelicans'ın guardı Jose Alvarado'nun antrenman kampında yer alabilme durumunun, ayak bileğinin burkulması sonrası tehlikeye girdiği iddia edildi.



25 yaşındaki Porto Rikolu oyun kurucunun sakatlığı, yakın zamanda yaptığı bir antrenman sırasında meydana gelmişti.



The Athletic'den Shams Charania, Twitter'da duyurduğu haberde şu ifadeleri kullanmıştı: "New Orleans Pelicans guardı Jose Alvarado, bu hafta sonu idman sırasında ayak bileği burkulması yaşadı ve antrenman kampına katılma durumu şüpheli hale geldi."



Alvarado, geçtiğimiz sezon NBA'deki ikinci yılında Pelicans adına maç başına 21.5 dakikada 9,0 sayı, 2.3 ribaund, 3,0 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalayarak önemli bir etki yaratmıştı.