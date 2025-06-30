Altınordu yönetimi transfere soğuk

2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off'a kalıp yarı finalde elenme üzüntüsü yaşayan Altınordu'da A takım için yatırımcı arayan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatırımcı bulunmazsa transfer yapmayı düşünmediği iddia edildi. Kadrosunu gurbetçi futbolcular ve altyapıdan yetişen gençleriyle donatarak başarılı bir sezonu geride bırakan kırmızı-lacivertli ekipte kiralık oynayan Yakan Taylan'ın yanı sıra Alper Tursun, Eren Tokat, Kaan Baysal ve Mete Yıldız'ın sözleşmeleri sona erdi. İzmir temsilcisinin bu oyuncularla yola devam etmesi beklenmiyor. Kaleci Serhat ve orta saha oyuncusu Sami'nin de bonservis bedeli alınarak yuvadan uçması bekleniyor.



Altınordu'nun kadrodaki boşlukları öz kaynak oyuncularıyla doldurmayı planladığı dile getirildi. Geçen sezon başka kulüplere tecrübe kazanmaları için kiralık gönderilen genç futbolcuların yeni sezonda A takımda değerlendirileceği ileri sürüldü. Efeler 09 SFK'da kiralık oynayan Arif Asaf Gültekin, Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş, Belediye Derincespor'a kiralanan İlker Akar, Sercan Demirkıran, Tugay Güner, İzmir Çoruhlu FK'da kiralık forma giyen Alperen Bekli, Etimesgut Spor'da kiralık görev yapan Kerem Türkmen ve Amasyaspor'da kiralık top koşturan Umut Keseci'nin yeni sezon çalışmalarında yer alması bekleniyor.



