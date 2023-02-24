Altınordu'ya sakatlardan haber var!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da tedavileri tamamlanan Ahmet Dereli, Kürşad Sürmeli ve Sami Satılmış'ın takımla antrenmanlara katıldığı bildirildi.



Altınordu Sporcu Beden Sağlığı Bölüm Direktörü Raşit Şimşek, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, sağ üst arka adale grubunda yırtık oluşan Ahmet Dereli, sağ diz menisküs hasarı bulunan Kürşad Sürmeli ve sol ayak bileği yaralanan Sami Satılmış'ın tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlandığını, bu oyuncuların hafta başında takımla çalışmalara başladığını belirtti.



Kasık fıtığı ve sol diz menisküs ameliyatı olan Yusuf Can Esendemir'in takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Şimşek, sol üst arka adalesinde yırtık oluşan kaleci Arif Şimşir ile sağ alt arka adalesinde yırtık bulunan Volkan Fındıklı'nın tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.





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