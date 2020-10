Altınordu kazanmaya devam ediyor

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Altınordu ile Ankaraspor, İzmir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-0 Altınordu üstünlüğü ile sona erdi.



Karşılaşmada Altınordu'nun golleri 61. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 77. dakikada Ahmet Ilhan Ozek'den geldi.



Bu sonuçla beraber Altınordu 4. haftayı 9 puanla tamamladı. Ankaraspor ise 4. hafta sonunda 3 puana sahip durumda.



Altınordu, TFF 1. Lig'de 5. haftada Adanaspor'a konuk olacak. Ankaraspor ise aynı haftada sahasında Giresunspor'la karşılaşacak.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Alper Çetin, Furkan Ürün, Ogün Kamacı



Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 14 Kahraman Demirtaş), Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Ahmet Dereli), Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Burak İnce), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener



Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Gökhan Akkan, Emre Can Atila (Dk. 46 Mete Çelik), Mahmut Akan (Dk. 71 Hacı Ömer Doğru), Halil İbrahim Esen (Dk. 64 Muzaffer Doğan), Doğukan Efe, Beykan Şimşek (Dk. 82 Umar), Barış Zeren (Dk. 71 Mehmet Tuğrul Başkan), Erdem Çetinkaya



Goller: Dk. 61 Metehan Mimaroğlu, Dk. 78 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)



Sarı kartlar: Dk. 30 Sinan Osmanoğlu, Dk. 42 Alper Tursun, Dk. 76 Yusuf Can Esendemir, Dk. 80 Burak İnce (Altınordu), Dk. 45+2 Mahmut Akan, Dk. 79 Beykan Şimşek (Ankaraspor)