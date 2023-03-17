Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadele Altınordu'nun 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Tuzlaspor'un golü 32. dakikada Kerim Alıcı'nın ters vuruşu sonrası geldi.
Altınordu'nun gollerini 83. dakikada Ali Özgün ve 89. dakikada Emircan Gürlük kaydetti.
Ligde beş hafta sonra kazanan Altınordu puanını 20'ye yükseltti. Tuzlaspor 28 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de bir sonraki hafta Altınordu, Samsunspor deplasmanına çıkacak. Tuzlaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.
Tuzlaspor'un golü 32. dakikada Kerim Alıcı'nın ters vuruşu sonrası geldi.
Altınordu'nun gollerini 83. dakikada Ali Özgün ve 89. dakikada Emircan Gürlük kaydetti.
Ligde beş hafta sonra kazanan Altınordu puanını 20'ye yükseltti. Tuzlaspor 28 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de bir sonraki hafta Altınordu, Samsunspor deplasmanına çıkacak. Tuzlaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.
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