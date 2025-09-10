Altınordu filesinde Selim Çınar görevde

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ne yükselen Altınordu'da CEO'luk görevine uzun yıllar Karşıyaka Basketbol Şubesi'nde genel menajer olarak çalışan Selim Çınar getirildi. Konak'taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Voleybol Şube Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar; 3 yıl önce göreve geldiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde nereden başlayacağımızı bilemiyorduk. Sıfırdan başladık. Öğrenmeye çalışırken Altınordu'nun ismi hayallerimizin önünde gitmeye başladı ve bu işin peşinden koymaya başladık. Bu süreçte 21 spor okulunda 1500 öğrenciye kız sporcuya ulaştık, 1'inci Lig'e yükselen bir A takımımız oldu" dedi.Yeni dönemde profesyonellerle çalışma gerekliliği duyduklarını ifade eden Serdar Kaçar, "Bizim bilgimiz, aklımız artık bu organizasyona yetemiyor. Ekibi genişletmeye başladık. Selim Çınar'la. Biz Türkiye'nin ilk şirketleşen voleybol kulübüyüz. Denetlenebilir mali yapımız var. Hedefimiz Altınordu misyonunun getirdiği gibi borçsuz bir şekilde sportif başarıları elde edebilmek. Umarım bu yolda istediğimiz şekilde koşmaya devam ederiz. 1'inci Lig'i bilmiyoruz, 'Şampiyon olacağız' demek mümkün değil. Bu ligi öğrenip, ligde kalıcı olmak istiyoruz. Zamanı geldiğinde Altınordu'yu Sultanlar Ligi'nde göstermek istiyoruz" diye konuştu.Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu, emekleri için voleybol şubesi yönetimine teşekkür ederek, "Altınordu Spor Kulübü olarak şubelerimizi borçsuz şekilde götürmeye çalışıyoruz. Futbol olmazsa fazla borca girmiyorsunuz. Selim Çınar kardeşimiz Altınordu bünyesine dahil oluyor. Görevinde başarılar diliyorum. Altınordu; Cumhuriyet'in ilk kulübü, mazisi temiz ve geleceği parlak bir kulüp. Yeter ki işinin ehli insanlar ile bu işi götürelim. Basketbol ve diğer branşlarla ilgili çalışmalarımız var. Son olarak Urla'da kulübümüze bir arazi kazandırdık" şeklinde konuştu.Altınordu CEO'su Selim Çınar, Voleybol Şube Başkanı Serdar Kaçar'ın mesleği hekimlikte olduğu gibi şube yönetiminde de nakil konusunda bir üstat olduğunu söyleyerek, "İzmir'in Karşıyaka ve Altınordu gibi böyle büyük iki köklü camiasının arasında bu nakli kendisi yapabilirdi. Bu benim için yeni bir yol, yeni bir hikaye. 25 yıllık spor, 15 yıllık yöneticilik hayatımda yeni bir dönüm noktası gözüyle bakıyorum. Yeni bir heyecan, yeni bir gurur. İzmir'de iki elin parmaklarını aşmayacak kulüpler var. Bana güvendikleri için her iki başkanıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.