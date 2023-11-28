Altınordu'da öz kaynak sınıfta kaldı

Türk futbolunda yetiştirdiği milli oyuncular, akademi tesisleri ve gelişim liglerindeki başarılarıyla parmakla gösterilen Altınordu'da öz kaynak sisteminden yetişen gençler profesyonel ligde hayal kırıklığı yaşattı.



Bu sezon 9 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele eden İzmir ekibinin altyapı patentli futbolcuları A takımın büyük çoğunluğunu oluşturdu. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden kırmızı-lacivertliler, ilk yarının bitimine 4 hafta kala düşme hattından kurtulamadı. Altınordu çıktığı 14 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi alıp 11 puanla 17'nci sırada yer buldu.



Kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü 26 Aralık'ta kutlayacak Altınordu, 1'inci Lig'den sonra 2'nci Lig'de de küme düşme korkusu yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda tecrübe kazanmaları için alt liglere gönderilen genç futbolcular bu sezon A takımda buldukları forma şansını iyi değerlendiremedi. Kadrosundaki 25 oyuncunun 19'unu kendi bünyesinden çıkaran İzmir temsilcisi kötü gidişi engellemek için ara transfer döneminde takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-lacivertliler özellikle hücum bölgesine oyuncu almayı planlıyor.





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