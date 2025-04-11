Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Altekma, Spor Toto'ya konuk oldu.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Altekma 3-0 kazandı.
Altekma, On Hotels Alanya Belediyespor'la beşincilik maçına, Spor Toto ise Halkbank'la yedincilik karşılaşmasına çıkacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yavuz Akdemir, Erkan Sarı
Spor Toto: Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı (Ümit Demir, Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Muhammed Kaya, Mustafa Cengiz, Hamdi Erkan)
Altekma: Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov, Bertuğ Öndeş, Buculjevic (Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
Setler: 19-25, 23-25, 21-25
Süre: 94 dakika (25, 34, 35)
Altekma, deplasmanda set vermeden galip
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Altekma, deplasmanda Spor Toto'yu 3-0 yenerek seriyi 2-1 kazandı.
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11 Nisan 2025 18:23
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Altekma, Spor Toto'ya konuk oldu.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Altekma, Spor Toto'ya konuk oldu.
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