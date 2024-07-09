Altekma'da Guti takımda kaldı

Efeler Ligi ekibi Altekma, geçen sezon şampiyon kadroda yer alan Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez Suarez (Guti) ile tekrar anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Altekma'da Guti takımda kaldı
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09 Temmuz 2024 18:01
Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, geçen sezon 1'inci Lig'deki şampiyon kadroda yer alan Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez Suarez (Guti) ile yeniden anlaştı.

Küba Milli Takımı'nda da görev yapan 27 yaşındaki voleybolcunun İzmir'i ve kulübü çok sevdiğini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Guti çok sıcakkanlı, çalışmayı seven, takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kuran bir oyuncu. Geçen sezon takıma kattıkları, fedakarlığı gerçekten çok değerliydi. Onunla yeniden çalışacak olmaktan mutluyuz. Kendisine sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz" dedi.

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