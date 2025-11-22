Altekma, altın set sonunda galip!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Altekma, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Eyüpcan Kayışoğlu
Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Niyazi Ulaş Dokumacı)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Nascimento, Gunter, Mustafa Cervatoğlu, Eyüp Ensar Demirbiler)
Setler: 18-25, 25-23, 28-26, 18-25, 15-4
Süre: 142 dakika
