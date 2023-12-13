Altaylı Efe, PSG'nin radarında

1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, Fransız devi Paris Saint-Germain'in dikkatini çekti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altaylı Efe, PSG'nin radarında
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13 Aralık 2023 16:53
1'inci Lig'de mali ve sportif açıdan dibe vuran Altay'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, Fransız devi Paris Saint-Germain'in dikkatini çekti. PSG scout ekibinin son olarak Altay'ın evinde Boluspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı takip ettiği öğrenildi.

Önceki hafta siyah-beyazlıların deplasmanda 3-0 kaybettiği Manisa FK karşılaşmasına da gelen Fransız temsilcisinin oyuncu izleme birimi, o müsabakada Efe şans bulamayınca Boluspor randevusunda genç savunmacıyı mercek altına aldı. Boluspor karşısında 90 dakika oyunda kalan milli oyuncu performansıyla geçer not aldı.

CİDDİ BİR BONSERVİS BEKLENİYOR

U19 Milli Takımı formasıyla kasım ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'dne Litvanya'ya attığı 2 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Efe Sarıkaya'nın altyapısından yetiştiği Altay ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yönetim genç defans oyuncusuyla sözleşme yenileyip sezon bitiminde ciddi bir bonservis ücreti elde etmeyi planlıyor.



CITY VE ATLETICO İLE DE ANILMIŞTI

Geçen sezon ismi Manchester City ve Atletico Madrid ile anılan Efe'ye Süper Lig ekipleri de talip olmuştu. Sezon başında Bodrum FK'nın anlaşma aşamısına geldiği genç kramponla son olarak Antalyaspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi. 
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