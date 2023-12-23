Altay'ın rakibi Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay, ilk devrenin son maçında pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Altay-Ankara Keçiörengücü müsabakasında hakem Ali Yılmaz görev yapacak.
Hafta içinde Adanaspor'u 1-0 yenerek ligde 13 hafta aradan sonra kazanan ve 3 puan silme cezası bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 puanla son sırada yer alıyor.
Altay'da kırmızı kart cezalısı Efe Sarıkaya, maçta forma giyemeyecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Altay-Ankara Keçiörengücü müsabakasında hakem Ali Yılmaz görev yapacak.
Hafta içinde Adanaspor'u 1-0 yenerek ligde 13 hafta aradan sonra kazanan ve 3 puan silme cezası bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 puanla son sırada yer alıyor.
Altay'da kırmızı kart cezalısı Efe Sarıkaya, maçta forma giyemeyecek.
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