Altay'ın rakibi Ankara Keçiörengücü

1. Lig'de Altay, ilk yarının son maçında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'ın rakibi Ankara Keçiörengücü
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23 Aralık 2023 14:05
Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay, ilk devrenin son maçında pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Altay-Ankara Keçiörengücü müsabakasında hakem Ali Yılmaz görev yapacak.

Hafta içinde Adanaspor'u 1-0 yenerek ligde 13 hafta aradan sonra kazanan ve 3 puan silme cezası bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 puanla son sırada yer alıyor.

Altay'da kırmızı kart cezalısı Efe Sarıkaya, maçta forma giyemeyecek.

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