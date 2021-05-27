Altay'ın istikrar abidesi: Marco Paixao

Oyuncu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kırmızı Adam Stackhowiak 4 4 360 0 0 0 Adrien Regattin 33 26 2224 4 4 0 Andre Poko 6 6 523 0 0 0 Anton Putsila 6 2 270 0 0 0 Armand Gnanduillet 15 1 296 2 3 0 Berkay Sülüngöz 21 19 1725 0 5 0 Burak Öğür 8 8 720 0 0 0 Cebrail Karayel 15 12 982 1 3 0 Cihan Topaloğlu 25 25 2250 0 3 0 Çağlar Birinci 5 2 190 0 0 0 Deniz Kadah 15 4 452 4 1 0 Edin Cocalic 3 3 269 0 0 0 Eren Erdoğan 14 1 168 3 2 0 Ergin Keleş 2 0 19 0 0 0 Erhan Çelenk 34 27 2336 7 4 1 Harun Alpsoy 9 6 532 0 2 0 İbrahim Öztürk 23 19 1658 2 2 0 İlhan Depe 6 1 130 0 0 0 Jasmin Scuk 30 25 2088 1 4 0 Kadir Yazıcı 5 4 396 0 1 0 Kazımcan Karataş 6 1 116 1 0 0 Khaly Thiam 25 22 1792 2 8 0 Leandro Kappel 32 29 2353 7 2 0 Lokman Gör 18 16 1488 0 3 0 Marcio Mossoro 16 5 552 0 0 0 Marco Paixao 36 32 2850 25 2 0 Mehmet Erdem Uğurlu 17 15 1397 1 3 0 Murat Akça 18 15 1306 1 3 0 Özgür Özkaya 14 14 1224 1 2 0 Rıdvan Şimşek 9 4 393 0 1 0 Tolga Ünlü 29 26 2309 0 4 0 William Amorim 2 1 60 0 0 0 Yekta Kurtuluş 14 2 326 0 2 0 Yılmaz Özeren 16 10 890 1 3 0 Zeki Yıldırım 12 5 481 1 1 1 Ziya Alkurt 32 15 1466 3 2 0

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Altay'da toplam 25 gole ulaşan Marco Paixao, aynı zamanda istikrarlı performansıyla da öne çıktı.Play-off dahil bu sezon 37 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Altay, 71 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü. İzmir temsilcisi adına 3'ü play-off etabında toplam 25 gol kaydeden Marco Paixao, hem takımının hem de ligin en srorer ismi olmayı başardı.Portekizli golcüyü yedişer golle Erhan Çelenk ile Leandro Kappel, dörder golle Adrien Regattin ile Deniz Kadah, üçer golle Eren Erdoğan ve Ziya Alkurt, ikişer golle Armand Gnanduillet, İbrahim Öztürk ve Khaly Thiam, birer golle de Cebrail Karayel, Jasmin Scuk, Kazımcan Karataş, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça, Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren ve Zeki Yıldırım izledi.GZT Giresunsporlu Sergen Piçinciol, Adanasporlu Hakan Çinemre, Tuzlasporlu İsmail Konuk ve Bursasporlu Aykut Akgün de Altay adına kendi kalelerine birer gol attı.Toplam 36 futbolcunun forma şansı bulduğu siyah-beyazlı ekipte 32'si ilk 11'de 36 maça çıkan Marco Paixao, 2 bin 850 dakikayla en fazla forma giyen isim oldu. Portekizli golcüyü 2 bin 353 dakikayla Leandro Kappel ve 2 bin 336 dakikayla Erhan Çelenk takip etti.Bu sezon 70 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı ekipte Erhan Çelenk ve Zeki Yıldırım birer kez kırmızı kart gördü.Altay'ın 2020-2021 sezonunda play-off maçları dahil sezon raporu şöyle: