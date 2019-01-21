Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son 5 maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak devre arasına düşme hattının 1 puan üzerinde giren Altay, transferlerle güçlenen kadrosuyla ikinci yarıya Ümraniyespor deplasmanında 3-2'lik zaferle başlayıp derin bir nefes aldı.Altay'da 90+5'inci dakikada rakip fileleri ikinci kez sarsarak takımına hayat veren Portekizli yıldız Marco Paixao, toplam gol sayısını 14'e çıkarıp krallık koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Paixao, uzatmalarda yaptığı hata sonrası tartışmalı bir gole neden olan kaleci Emre'yi de ipten aldı. Teknik direktör Özden Töraydın, rakibe verilen ikinci golde topun çizgiyi geçmediğini ancak hakemlerin art niyetli olmadığını söyledi.Hatayı kendilerinde aramaları gerektiğini ifade eden Töraydın, "Ümraniye, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yenmenin moraliyle karşımıza çıktı.İyi bir takımla oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra 2-0 önce geçtik, ne yazık ki skoru koruyamadık. Bundan dersler çıkarmalıyız. Topa sahip olsaydık 3. golü de bulabilirdik. Basit gol yeme alışkanlığımız devam ediyor, bunu çözmek lazım. İstediğimiz şeyleri yaptığımız dakikalar da oldu. Skorun neden 2-0'dan 2-2'ye geldiğini konuşmamız lazım. Telaş yapmamalıyız. Galibiyet her şekilde güzel ama puan kaybetseydik çok üzülürdük" yorumu yaptı.Altay'da yeni transferlerden Tatos, Tavares ve Oğuz Han ilk 11'de oynarken, Putsila ikinci yarıda oyuna dahil oldu.