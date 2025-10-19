19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
0-026'
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
16:00
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
0-026'
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-027'
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
15:30
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
15:30
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
1-384'
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
16:00
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
16:00
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
1-066'
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
15:00
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
16:00
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
16:00
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-061'
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
0-027'

Altay gülmeyi hatırladı

İzmir derbisinde düşme hattında bulunan Altay ligin 7'nci haftasında Tire FK deplasmanında ilk kez üç puanla tanıştı.

Altay gülmeyi hatırladı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta, İzmir derbisinde düşme hattında bulunan Altay ligin 7'nci haftasında Tire FK deplasmanında ilk kez üç puanla tanıştı.

Rakibini 2-1 yenen siyah-beyazlılar puanını 5 yaparak ligde kalma yolunda umutlandı. Altay Başkanı Sinan Kanlı yaptığı açıklamada "Bir galibiyetten fazlasını aldık" dedi. Kanlı, takıma ve teknik ekibe çok güvendiklerini belirterek, "Müsabakaya inanarak ve kenetlenerek hazırlandık. Taraftarlarımız da arkamızda olunca onların da itici gücüyle hakemin kötü yönetimine rağmen özel bir galibiyet aldık. Galibiyette emeği olan Büyük Altay ailesinin her ferdini ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Sinan Kanlı açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi: "Rakibimizle alakalı bir konu var, bunu belirtmek isterim. Tire, güzel İzmir'in güzel bir İlçesi. İzmir kulüpleri birbirleri ile dayanışma içinde olmalı ancak rakibimiz ne yazık ki İzmir dayanışmasına yakışmayan şekilde bilet fiyatlarını normalin neredeyse üç katına çıkardı. Buradan anlıyoruz ki İzmir'in içerisinde de İrlandalılar mevcut. Sevgili İrlandalılar sizlere sesleniyorum , Altay'ın büyüklüğünden hissettiğiniz korkuyu bilet fiyatlarıyla bastıramazsınız. Büyük Altay ve büyük taraftarı her zaman olduğu gibi , şartlar ne olursa olsun mücadelesini yapar her yere girer. Bu gerçeği bilmeyenler ya da anlamayanlar sanıyoruz ki Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bunu iyiden iyiye anlamışlardır. Büyük Altay ve taraftarları için her yer Alsancak'tır. Siz evdeyiz zannedersiniz eviniz size deplasman olur. Rakibimize kalan müsabakalarında başarılar diliyorum"

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 3 5 1 10 8 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Kayserispor 9 0 6 3 5 17 6
17 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.