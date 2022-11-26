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Altay, Göztepe derbisine hazır

Altay, Göztepe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay, Göztepe derbisine hazır
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26 Kasım 2022 19:36
Spor Toto 1. Lig'de pazar günü diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk olacak Altay, bu karşılaşma için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınma ve pas çalışmasının ardından yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.

Hakem Emre Kargın'ın düdük çalacağı Göztepe-Altay karşılaşması pazar saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

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