Altay, Galatasaray'ın golünde 'faul' bekledi

Altaylı oyuncular, Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ile bulduğu beraberlik golü öncesinde Murat Akça'ya faul olduğunu iddia etti ancak VAR'dan gelen onay üzerine Cüneyt Çakır santrayı işaret etti.

Haber; Sporx.com
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Altay, Galatasaray'ın golünde 'faul' bekledi
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04 Aralık 2021 19:40
Galatasaray, Altay maçının 34. dakikasında Halil Dervişoğlu ile golü buldu.

Sofiane Feghouli sağ çaprazdan topla buluştu ve tek dokunuşla topu ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'na pasını gönderdi. Halil Dervişoğlu vuruşunu yapmadan önce Altaylı stoper Murat Akça yerde kaldı. Halil, vuruşunu yaparak ağları havalandırdı.

Altaylı oyuncular pozisyona itiraz etti. Cüneyt Çakır, VAR hakemi Bahattin Şimşek'in pozisyonu incelemesini bekledi.

2 dakikayı geçen incelemenin ardından Cüneyt Çakır, orta noktayı gösterdi.

* Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.


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