Altay, dış transferde gaza bastı

Süper Lig'in yeni ekibi, Ankaragücü'nden ayrılan file bekçisi Korcan, America de Cali'den Kolombiyalı on numara Yesus ve Mirren'den İskoçyalı Lee Erwin'e talip oldu.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay, dış transferde gaza bastı
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03 Temmuz 2021 17:11
Korcan Çelikay
Korcan Çelikay
Ankaragücü
Altay, dış transferde gaza bastı. Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol ve Alanyaspor'dan ön libero Ceyhun Gülselam'la söz kesen siyah-beyazlılar, kale, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tecrübeli bir file bekçisi arayışını sürdüren yönetim, geçen sezon Ankaragücü'nde oynayan kaleci Korcan Çelikay'a kanca attı.

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadığı Başkent ekibiyle yollarını ayıran 33 yaşındaki file bekçisinin siyahbeyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Orta saha ve ileri uca takviye yapacak olan Altay, aradığı yıldızları yurtdışında buldu. Siyah-beyazlı kurmaylar, İskoçya ekibi Mirren'de forma giyen golcü oyuncu Lee Erwin'i de gündemine aldı.

İMZALAR ATILACAK
Altay'la henüz sözleşme yenilemeyen teknik direktör Mustafa Denizli'nin eski takımı Tractor Sazi'den öğrencisi olan 27 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Futbolcuyla temaslarını sürdüren yönetim, on numara transferi için de listesine Kolombiya ekibi Amarica de Cali'den Yesus Cabrera'yı da ekledi. Sözleşmesi sona eren Kolombiyalı 30 yaşındaki futbolcuya teklif götüren İzmir ekibi, listesindeki 3 yıldızı da renklerine bağlamayı planlıyor.

KARTAL'DA YETİŞTİ
Altyapısında oynadığı Beşiktaş'ta profesyonel olup, Tepecik Bld, Diyarbakır ve Sivasspor'da da forma giyen kaleci Korcan, son 4.5 sezonda görev aldığı Ankaragücü'nde 2'nci Lig ve 1'nci Lig'de iki kupa kaldırdı. Deneyimli eldiven Süper Lig'de 113 karşılaşmada görev yaptı.


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