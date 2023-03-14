Altay, deplasmanda 6 maç sonra bir ilki yaşadı

Spor Toto 1. Lig'de haftaya lider giren Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Altay, dış sahada 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.



Ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, hükmen galip ilan edildiği Yeni Malatyaspor maçının ardından Eyüpspor müsabakasında da 3 puana ulaştı.



Puanını 25'e çıkaran siyah-beyazlı ekip, averajla 13. sırada yer alıyor.



Ligde hükmen galibiyet dışında 7 maç sonra kazanan Altay, dış sahadaki kötü serisini de sonlandırdı. Deplasmanda en son diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu 2-0 yendikten sonra Göztepe (hükmen), Altaş Denizlispor, Tuzlaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarını kazanamayan ve sadece Ankara Keçiörengücü karşısında 1 puan alabilen Altay, Eyüpspor müsabakasında sahadan 3 puanla ayrıldı.



Takımının tek golünü kaydeden Marco Paixao, bu sezon 14. golüne imza attı.



Siyah-beyazlı ekip, 18 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.





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