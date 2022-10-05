Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ın iyileşmesi keyifleri yerine getirdi. Son olarak içi sahada Eyüpspor'la 0-0 sona eren karşılaşmada ayak bileğindeki zedelenme nedeniyle kadroya alınmayan deneyimli oyuncunun durumunun ciddi olmadığı bildirildi.
ZEKİ YILDIRIM, RİZE MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Ağrıları azalan Zeki'nin pazartesi günü İzmir'de oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyebileceği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda sol bek Özgür de takımla çalışmalara başladı. Stoper Björkander'in sarı kart cezalısı olduğu Altay'da tedavisi süren golcü Deniz Kadah dışında eksik yok.
ZEKİ YILDIRIM, RİZE MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Ağrıları azalan Zeki'nin pazartesi günü İzmir'de oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyebileceği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda sol bek Özgür de takımla çalışmalara başladı. Stoper Björkander'in sarı kart cezalısı olduğu Altay'da tedavisi süren golcü Deniz Kadah dışında eksik yok.
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