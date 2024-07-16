Altay'da Yusuf Tekin'in geleceği belirsiz

2. Lig ekibi Altay'da Yusuf Tekin'in takımdaki geleceğinin belirsizliğini sürdürüyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'da Yusuf Tekin'in geleceği belirsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2024 15:22
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sol bek Yusuf Tekin'in takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten 900 bin TL alacağı bulunan genç savunmacının ödeme yapılmaması durumunda yuvadan uçmayı düşündüğü iddia edildi.

Futbola başladığı Manisaspor'da profesyonel olan 21 yaşındaki defans oyuncusu 2021 yılında transfer olduğu Altay'da son 2 sezonda şans bulmaya başladı. Kulüpteki ilk yılında Bergama Sportif'e kiralanan Yusuf, Altay formasıyla 1'inci Lig'de 2022-23 sezonunda 24, geçen sezon ise 19 müsabakada görev yaptı.

Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinde daha önce Eren, Enes Öğrüce, Salih, Mustafa ve Nurettin takımdan ayrılmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery