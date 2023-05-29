Altay'da tehlike çanları çalıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kaldıktan sonra olağan genel kurul sürecine giren transfer yasaklısı Altay'da yabancı oyuncuların yuvadan uçma tehlikesi bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda İsveçli stoper Eric Björkander ile İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin 3 aylık alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvurdukları ve ödeme sürelerinin dolduğu bildirildi. Kongre sürecini bekleyen Björkander ile Naderi'nin serbest kalma hakkı kazandığı, istemeleri halinde tek taraflı fesih yoluna gidebilecekleri iddia edildi.



MARCO PAİXAO YUVADAN UÇABİLİR



Altay'da bu sezon 21 gol atarak 1'inci Lig'de 4'üncü kez gol kralı olan Portekizli santrfor Marco Paixao'nun da ödeme yapılmaması halinde aynı yolu seçebileceği ifade edildi. İzmir temsilcisinde tecrübeli yerli oyuncuların bir bölümü de kulübe ihtarname gönderme kararı aldı. Altay, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracak yerli futbolcularına 30 gün içinde ödeme yapmak zorunda kalacak.



Siyah-beyazlılarda, 5 Haziran'da yapılacak kongre sonrası göreve gelecek yönetimi hareketli günler bekliyor.



