Altay'da iki isim 11'e dönüyor

Altay'da pazartesi günü İzmir'de oynanacak Bodrumspor maçında iki oyuncunun ilk 11'e geri döneceği öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da iki isim 11'e dönüyor
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22 Eylül 2023 13:42
1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor'a 4-0 mağlup olup teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran Altay'da pazartesi günü İzmir'de oynanacak Bodrumspor maçında iki oyuncunun ilk 11'e geri döneceği öğrenildi.

Teknik patron Üzümcü, Erzurumspor deplasmanında kalede Eren'in yerine Ozan'a savunmada İbrahim'in yerine Kuban'a görev verirken, kaleci Ozan ve stoper Kuban performanslarıyla sınıfta kaldı.

Bodrumspor randevusuna Antrenör Özkan Kılıç idaresinde çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda kaptan İbrahim ve kaleci Eren'in yeniden ilk 11'deki yerlerini alacağı belirtildi. İzmir temsilcisinde tedavileri süren santrfor Deniz ile sol bek Özgür'ün durumları belirsizliğini koruyor.

Deniz ve Özgür'ün kendilerini iyi hissetmeleri halinde yedek kulübesinde yer almaları bekleniyor. Altay'da forvet Murat Uluç'un kırmızı kart cezası sona erdi.

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