Altay'da genç kaleci moralleri bozdu

1. Lig ekibi Altay'da genç kaleci Mustafa Çalışkan'ın sakatlanması camianın moralini bozdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da genç kaleci moralleri bozdu
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06 Şubat 2024 16:24
1'inci Lig'de derbide Göztepe'ye 4-0'lık yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altay'da genç kaleci Mustafa Çalışkan'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı.

Derbiye ilk 11'de çıkıp kasığındaki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda yerini kendisi gibi altyapıdan yetişen Ulaş'a bırakmak zorunda kalan 19 yaşındaki file bekçisinin bu hafta iç sahada oynanacak Erzurumspor FK maçında görev alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. 

Sağlık ekibi Mustafa'nın MR sonucuna göre teknik ekibe rapor verecek. Mustafa'nın görev alamaması durumanda kaleyi 18 yaşındaki Ulaş koruyacak. Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde kaleciler Ozan ve Eren takımdan ayrılmıştı.

 
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