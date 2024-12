Altay'da Ceyhun Gülselam şoku!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyet alarak çıkış yakalayan Altay, tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam'ın sakatlığıyla sarsıldı.



Siyah-beyazlıların son olarak evinde 3-2 kazandığı İnegölspor karşılaşmasının son bölümünde sakatlanıp oyuna devam eden Ceyhun'un çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ceyhun Gülselam'ın yapılan tetkikleri sonucunda ön çapraz bağ kopması teşhisi konmuştur. Futbolcumuz Ceyhun Gülselam önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olup, ameliyat sonrasında uygulanacak programla tedavisi sürdürülecektir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.



Altay'ın Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonundan bu yana takımda görev yapan 36 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, "Maalesef son oynadığımız maçta yaşadığım talihsiz sakatlık sonucu çapraz bağlarımda ciddi bir hasar oluştuğunu çekilen MR sonucunda öğrenmiş bulunuyorum. Doktorlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda sahalardan bir süre uzak kalmam gerekecek. Ancak bu süreçte takımımın ve takım arkadaşlarımın her zaman yanında olacağım. Tedavi sürecinde desteğiniz ve dualarınız benim için çok kıymetli. Destekleriniz için teşekkür ederim" paylaşımı yaptı.



Ceyhun bu sezon 10 maçta oynayıp, 2 kez rakip fileleri sarstı.



KARAASLAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan da sezonu kapatan deneyimli oyuncusu Ceyhun'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Genç teknik adam, "Senin bu takım için ifade ettiğin anlam kelimeler ile ifade edilemeyecek kadar çok. Uzun yıllardır bu takıma kattığın değer, özveri, çalışkanlığın ve karakterin ile her zaman en iyisine layıksın. Hep birlikte bu zorluğu da aşacağız. Her zaman yanındayım. Çok geçmiş olsun" dedi.