04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Altay'da 5 genç kadrodan elendi

3. Lig temsilcisi Altay'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun raporuyla altyapıdan gelen 5 genç oyuncu A takım kadrosundan çıkarıldı. Takımdan ayrılması beklenen isimler arasında Davut Yusuf Özçelik ve Sani Gerçek de yer alıyor.

Altay'da 5 genç kadrodan elindi
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon hazırlıklarında yer alan altyapı patentli 5 futbolcu, teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun raporuyla A takım kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Sani Gerçek (19), sol bek İbrahim Kıravi (20), orta saha Kadir Can Güre (18), orta saha Davut Yusuf Özçelik (18) ve sağ bek Anıl Serhan Öztürk (20) teknik ekibin gözüne giremedi.
 
Geçen sezon Nazillispor'a kiralanan Davut'un aynı grupta yer alan Alanya 1221 ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Geçen sezon U19 takımında 12 gol kaydeden Sani'nin de yeniden altyapıya dönmek istemediği ve amatör lisansla oynadığı Altay'a veda edebileceği iddia edildi. Yaş gereği altyapıda oynayamayacak olan İbrahim ve Anıl'ın da yuvadan uçması bekleniyor. İzmir ekibinde daha önce Süper Lig kulüplerinin radarındaki Osman Utkan Gülalan da altyapıya geri dönmüştü.
