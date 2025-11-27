Altay altyapısına sarıldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay'da bahis soruşturmasında 8 futbolcunun ceza alması üzerine A takıma altyapıdan 5 takviye yapıldı.Siyah-beyazlılarda U19 takımından kaleci Süleyman Emre İtir'in ardından sağ kanat Baran Erdenizciler ve sol kanat Nurullah Efe Kocatürk, U17 takımından ise kaleci Alp Çelikdere ile sağ kanat Barış Şentürk, A takıma dahil olan diğer gençler oldu.Antrenmanlarda teknik direktör Yusuf Şimşek'in gözüne girmek için mücadele veren gençlerin ilerleyen haftalarda ligde süre alması bekleniyor. Öte yandan U19 Gelişim Ligi'nde galip geldiği son 5 maçta 23 gol atıp 4 gol yiyen, U17 Gelişim Ligi'nde ise son 7 müsabakada 6 galibiyet, 1 yenilgi alan siyah-beyazlılar yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Altay'ın altyapısından yeni gençleri vitrine çıkarması bekleniyor.