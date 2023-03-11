Altay'a Üzümcü terapisi

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla alt sıralardan kurtulamayan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü'nün oyuncuları yeniden ayağa kaldırmak için motivasyon toplantıları yaptığı öğrenildi. Özellikle deneyimli futbolculara moral verip, özgüvenlerini geri getirmek için konuşmalar yapan genç teknik adamın, "Siz ligin en tücrebeli ve en kaliteli oyuncuları arasındasınız. Bu ligde çok daha iyi skorlar alabilirsiniz. Kendinizin farkına varın. Karakterinizi sahaya yansıtın" mesajları verdiği ifade edildi.



Sezon başından bu yana 5'li savunma ile oynayan siyah-beyazlı takımın Tuna Üzümcü yönetiminde 4'lü savunmaya geçmesi nedeniyle futbolcuların bocalama dönemi yaşadığı da dile getirildi. Bodrumspor karşısında etkili bir futbol sergileyemeyen Altay'ın pazartesi günü deplasmanda lider Eyüpspor'la oynanacak müsabakada pas oyununu sahaya yansıtmaya çalışacağı belirtildi. Teknik patron Üzümcü, yaratıcı oyun ve mücadele konusunda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunuyor.



MERTER YÜCE FUTBOLA DÖNDÜ



Altay altyapısında yetişip uzun yıllar Süper Lig'de forma giydikten sonra 2019'da siyah-beyazlı kulüpte futbola veda eden Merter Yüce'nin oyuncu-antrenör olarak takıma döndüğü ifade edildi. Teknik ekipte yer almayan Merter Yüce'nin fiziksel durumunun iyi olduğu ve idmanlara katıldığı bildirildi. Gençlerin gelişimine katkı sağlaması için yuvaya döndürülen 38 yaşındaki eski futbolcuya Altay'ın önümüzdeki sezon lisans çıkarabileceği ifade edildi. Transfer yasağı süren Altay, 3 sene önce futbolu bıraktıktan sonra kulüpte önce sportif direktörlük, ardından antrenörlük yapan 41 yaşındaki Murat Uluç'u sezon başında oyuncu-antrenör olarak takıma dahil etmişti. Siyah-beyazlılarda halen 42 yaşına merviden dayayan İbrahim Öztürk de forma giyiyor.









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