Altay'a bir şok daha: 'Oynamak istemiyorum'

Spor Toto Süper Lig'de yönetim krizi, kadro dışı cezaları ve küme düşme korkusu nedeniyle çalkantılı günler geçiren Altay'da şimdi de Cesar Pinares krizi patlak verdi. Sakat olduğu belirtilen Şilili orta saha oyuncusu Pinares'in Adana Demirspor maçında oynamak istemediği ve bu nedenle zorlu deplasmana götürülmediği öğrenildi.



KARARI YÖNETİM VERECEK



30 yaşındaki futbolcunun "Mental olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Hazır değilim, Adana Demirspor maçında oynamak istemiyorum" dediği ileri sürülürken bire bir görüşmelerde de ikna edilemeyen Cesar Pinares'in kafile kadrosundan çıkarılıp, Adana Demirspor deplasmanına götürülmediği ifade edildi



PAIXAO DA OYNAMAMIŞTI



Antalyaspor ile İzmir'de oynanan maç öncesi Portekizli golcü oyuncu Marco Paixao da para alamadığı gerekçesiyle oynamak istemediğini ifade etmiş ve sonrasında yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Zorlu Başakşehir maçı öncesi siyah-beyazlı yönetimin Şilili Cesar Pinares ile ilgili yaptırım uygulayıp, uygulamayacağı merak konusu oldu.





İLGİLİ VİDEO