Houston Rockets, Alperen Şengün ve Jalen Green'in etkili performanslarıyla galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.



Rockets, evinde ağırladığı Orlando Magic'i 116-108 mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisini yakaladı.



Karşılaşmada Alperen Şengün 22 sayı ve 12 ribaundla takımına katkı sağlarken, Jalen Green 26 sayıyla en skorer isim oldu. Rockets'ta ayrıca Fred VanVleet de 19 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.



Bu sonuçla Houston ekibi, Batı Konferansı'ndaki ikinci sıradaki yerini korudu. Rockets, yükselişte olan Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors gibi ekiplerin önünde yer almaya devam ediyor.



Orlando Magic cephesinde ise genç yıldız Paolo Banchero, 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Franz Wagner 20 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele ederken, kenardan gelen Goga Bitadze 19 sayı ve 8 ribauntluk katkı sundu.



Houston ekibi, Cuma günü Miami Heat deplasmanına konuk olacak. Orlando Magic ise Washington Wizards ile karşılaşacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Indiana Pacers 135-131 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 116-113 Miami Heat

New Orleans Pelicans 119-115 Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers 100-133 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 112-128 Utah Jazz

Denver Nuggets 108-120 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 121-127 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 99-115 Portland Trail Blazers

Cleveland Cavaliers 119-123 Sacramento Kings



