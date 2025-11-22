Alperen Şengün'ün oyunu Rockets'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayıyla oynadığı maçta Denver Nuggets'a 112-109 yenildi.



Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen, 14 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla oynadı.



Rockets'da Reed Sheppard, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Jabari Smith, 21 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Nuggets'da Nikola Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.Jamal Murray, 26 sayı ve 10 asistle Nuggets'a "double-double" yaparak katkı verdi.Nuggets, NBA Cup'taki ikinci galibiyetini alırken Rockets ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.Mortgage Matchup Center'da oynanan karşılaşmada, Phoenix Suns sahasında Minnesota Timberwolves'u 114-113 yendi.Timberwolves'da Anthony Edwards, 41 sayıyla oynarken Rudy Gobert, 12 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.Suns'da Dillon Brooks 22, Collin Gillespie 20 sayı kaydedarken Devin Booker, 16 sayı ve 10 asistle oynadı.