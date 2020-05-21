Koronavirüs arasının ardından tekrar başlayan Bundesliga, TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecek.
TRT Spor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.
İşte bu hafta yayınlanacak maçlar;
Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach
Hoffenheim - Köln
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
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TRT Spor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.
İşte bu hafta yayınlanacak maçlar;
Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach
Hoffenheim - Köln
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın