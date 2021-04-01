ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçı ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce 3 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacağı duyurulan müsabaka, ileri bir tarihte yapılacak.
Karşılaşmanın ertelenme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgilendirmede ise bulunulmadı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce 3 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacağı duyurulan müsabaka, ileri bir tarihte yapılacak.
Karşılaşmanın ertelenme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgilendirmede ise bulunulmadı.