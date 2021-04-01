Aliağa Petkimspor - TOFAŞ maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Aliağa Petkimspor - TOFAŞ maçı ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor - TOFAŞ maçı ertelendi
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01 Nisan 2021 16:01
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçı ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce 3 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacağı duyurulan müsabaka, ileri bir tarihte yapılacak.

Karşılaşmanın ertelenme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgilendirmede ise bulunulmadı.



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