ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçı ertelendi.



Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce 3 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacağı duyurulan müsabaka, ileri bir tarihte yapılacak.



Karşılaşmanın ertelenme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgilendirmede ise bulunulmadı.



