Aliağa Petkimspor guard aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Tai Webster ile yollarını ayırma kararının ardından guard Phil Booth'u transfer etti.
Geçen sezon Belçika'nın Oostende takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu bu sezona Buducnost'ta başladı.
Booth, Buducnost formasıyla Eurocup'ta 7.8 sayı, 1.6 ribaund, 1.7 asist, Adriyatik Ligi'nde ise 6.5 sayı, 1.7 ribaund, 1.2 asist ortalaması tutturdu.
Geçen sezon Belçika'nın Oostende takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu bu sezona Buducnost'ta başladı.
Booth, Buducnost formasıyla Eurocup'ta 7.8 sayı, 1.6 ribaund, 1.7 asist, Adriyatik Ligi'nde ise 6.5 sayı, 1.7 ribaund, 1.2 asist ortalaması tutturdu.
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