Ali Koç ve Dursun Özbek'ten şaşırtan görüntü

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılış törenle gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Koç ve Dursun Özbek'ten şaşırtan görüntü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2025 14:03
UEFA'nın İstanbul ofisi, Levent'teki Pembe Köşk'te açıldı. Açılışa Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından tüm katılımcılar kurdelenin kesilmesi sonrasında hatıra fotoğrafı için sahneye çağrıldı.

Kurdele kesim töreni sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Ali Koç'un yan yana görüntü vermesi dikkat çekti.






EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.