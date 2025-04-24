Ali Koç ve Dursun Özbek'ten şaşırtan görüntü

UEFA'nın İstanbul ofisi, Levent'teki Pembe Köşk'te açıldı. Açılışa Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından tüm katılımcılar kurdelenin kesilmesi sonrasında hatıra fotoğrafı için sahneye çağrıldı.
Kurdele kesim töreni sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Ali Koç'un yan yana görüntü vermesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından tüm katılımcılar kurdelenin kesilmesi sonrasında hatıra fotoğrafı için sahneye çağrıldı.
Kurdele kesim töreni sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Ali Koç'un yan yana görüntü vermesi dikkat çekti.