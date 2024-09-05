Ali Koç'un 'sessiz' yazı: 1.676 milyar TL'lik kasa kolaylığı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim ve Mourinho'nun imza töreni sonrası göz önünde olmasa bile yaptığı kasa kolaylığının miktarı ile dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'un 'sessiz' yazı: 1.676 milyar TL'lik kasa kolaylığı!
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05 Eylül 2024 11:58
Son güncelleme 05 Eylül 2024 11:59
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 7 yıllık başkanlık döneminin en göz önünde olmayan yazlarından birini geçirdi.

Jose Mourinho'nun imza töreni sonrası sahneyi Mario Branco, Acun Ilıcalı ve Portekizli teknik adama bırakan Ali Koç, arka planda kalmayı tercih etti.

NEW YORK'TA BİLE TRANSFER ZİRVESİ

Buna karşın Ali Koç, New York'ta bile transfer için temaslarını devam ettirdi; Branco, Ilıcalı ve Mourinho ile 7/24 görüştü.

İLK SIRADAKİ İSİMLER TRANSFER EDİLDİ

Transferde Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alan Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in takıma katılması için ekstra gayret sarf eden ve maddi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Ali Koç, son olarak Cristian Medina için de tüm desteğini verdi. Ancak Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin uzlaşmaz tavrını aşamadı.

Bu yaz Ferdi Kadıoğlu'nu 30 + 5 milyon euro'ya Brighton'a satan Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşması nedeniyle bu paranın ancak yarısını alabildi.

KASA KOLAYLIĞI: 1.676 MİLYAR TL!

Transfere 50 milyon euro'ya yakın harcama yapan, Jose Mourinho ve ekibine 12 milyon euro ücret ödeyen sarı-lacivertli kulüp, Medina için de 13.5 milyon euro (15 milyon dolar) bütçe ayırdı. Şu ana kadar transferde 44.5 milyon euro (1.676 milyar Türk Lirası) açık veren Fenerbahçe'de kasa kolaylığını sağlayan isimse Ali Koç oldu.

Jose Mourinho'nun tüm isteklerini karşılamak için azami gayret sarf eden Ali Koç, maddi olarak da tüm fedakarlıkları yaptı. 

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