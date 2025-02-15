Ali Koç'tan Talisca ve Skriniar için G.Saray açıklaması



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Ara transfer döneminde yaptıkları transferlere değinen Başkan Koç, Anderson Talisca ve Milan Skriniar için Galatasaray'ın da devreye girdiğini söyledi.Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı."Şükürler olsun ki, kapı kapı dolaşıp isimleri pazarlayıp bambaşka isimleri transfer etmek zorunda kalmadık.""Transfer hem tecrübeli yöneliyoruz hem genç potansiyellere yatırım yapıyoruz. Bunu dengeli şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Talisca, uzun zamandır istediğimiz bir futbolcuydu. Hayalimiz ocak başı getirip takıma alıştırmak, gerekiyorsa özel maç yapmaktı. Her şeyde anlaştık, Arap kulübünde yönetim değişikliği oldu. Skriniar'ı transfer ettikten sonra malum kulüp, bu işi bozmak için araya girdi ve 2 milyon euro fazla para teklif etti. Etmedim demesinler bir sürü şeyi inkar ettikleri gibi, hem Talisca hem menajeri sözlerinde durdular, uzun süre beklemelerine rağmen, 93. dakikada rakibimizin sürece dahil olup çok daha yüksek teklifler vermesine rağmen itibar etti. Hem ona hem menajerine dik duruşları için teşekkür ediyorum.""Tecrübeli stoper istiyorduk. Diego Carlos'un Premier Lig tecrübesi var. Mario, karakterini çok çok iyi tanıyordu. İstikrarlı performans ve büyük karakter istedik, son dakika pürüzler yaşandı ama dik durdu, Fenerbahçe'yi tercih etti.""Skriniar'a özel parantez açmak istiyorum. Herhalde Fenerbahçe, Skriniar'ı transfer edene kadar haberleri duymamışsınızdır, duyduysanız da tektüktür. Halbuki Skriniar'ın hangi kulübe gideceği çarşaf çarşaf haberleştirildi. Yılbaşında Aziz Başkan ile yemek yedik, tekrarlama zamanı geldi. 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın, muhakkak transfer edin' demişti başkan. Inter'in kaptanı, PSG'ye transfer oldu, orada hocayla görüş ayrılığı nedeniyle fırsat doğdu. Skriniar, 'Türkiye'den başka diğer alternatifleri değerlendirmek istiyorum ama Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'den başka kulübe gitmem' dedi. Opsiyonları değerlendirdi. Verdiği sözü tuttu. Büyük bir futbolcu, büyük bir lider, büyük bir karakter aldık. Malum yer 'İlgilenmedik' falan dedi, dibine kadar ilgilendiler. Tereyağdan kıl çeker gibi transferi yaptık.""Mimovic, geleceğe yatırımdır. Ferdi etkisi yapacaktır. Kendisini aldık. 14 oyuncu varken niye 15'inciyi aldınız diyebilirsiniz, bu fırsatı kaçırmak istedik. Maximin'in Napoli'ye gitme ihtimali vardı, olmadı, iyi ki olmadı. İhtiyacımız var. Zenit'e 6 aylığına gitti. Önümüzdeki sezon Mimovic'ten çok büyük fayda sağlayacağız. Güzel, sağlıklı, bir nebze pahalı ama gelecek açısından çok önemli transferler yaptık."