Ali Koç'tan Ali Şansalan açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EKOL TV'ye açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, Kasımpaşa maçına hakem Ali Şansalan'ın atanmasıyla ilgili konuştu.
Ali Koç, "Ali Şansalan için üç sene evvel görüşümüzü söylemiştik Trabzonspor maçından sonra. İnşallah o zamandan bu yana biraz ders almıştır ve hakemliğini ilerletmiştir. Bir maçta vereceklerdi, bu maça tesadüf etti. Ama keşke sosyal medya baskısı ile olmadığı intibası olmasaydı. Çok baskı yapıldı. Baskı üzerine yollandı. Biz çıkacağız maçımızı oynayacağız." dedi.
Ali Koç, "Bir endişeniz var mı?" sorusunun ardından, "Her zaman var. Bazı isimler var ki... Bizim maçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.
Ali Koç, EKOL TV'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray derbisi için yabancı hakem isteklerini bir kez daha tekrarladı.
UZUN SÜRE SONRA ALİ ŞANSALAN
Fenerbahçe'nin ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maça hakem Ali Şansalan atandı. Şansalan, 17 Ekim 2021'deki Trabzonspor - Fenerbahçe maçından bu yana ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında görev yapacak.
Ali Koç, Kasımpaşa maçına hakem Ali Şansalan'ın atanmasıyla ilgili konuştu.
Ali Koç, "Ali Şansalan için üç sene evvel görüşümüzü söylemiştik Trabzonspor maçından sonra. İnşallah o zamandan bu yana biraz ders almıştır ve hakemliğini ilerletmiştir. Bir maçta vereceklerdi, bu maça tesadüf etti. Ama keşke sosyal medya baskısı ile olmadığı intibası olmasaydı. Çok baskı yapıldı. Baskı üzerine yollandı. Biz çıkacağız maçımızı oynayacağız." dedi.
Ali Koç, "Bir endişeniz var mı?" sorusunun ardından, "Her zaman var. Bazı isimler var ki... Bizim maçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.
Ali Koç, EKOL TV'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray derbisi için yabancı hakem isteklerini bir kez daha tekrarladı.
UZUN SÜRE SONRA ALİ ŞANSALAN
Fenerbahçe'nin ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maça hakem Ali Şansalan atandı. Şansalan, 17 Ekim 2021'deki Trabzonspor - Fenerbahçe maçından bu yana ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında görev yapacak.
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