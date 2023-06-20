Ali Koç, 'İlk Meclis'e Yolculuk' kitabının yazarı Salantur'la buluştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, , dedesi Vehbi Koç'un çocukluğu ve Gazi Meclis'in kuruluşuna katkılarının da anlatıldığı "İlk Meclis'e Yolculuk" kitabının yazarı Sefa Salantur ile buluştu.
İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Salantur, imzaladığı kitabı Başkan Koç'a takdim ederek eseriyle ilgili bilgi verdi.
23 Nisan 1920'de açılan ilk Meclis'in öyküsünün çok etkileyici olduğunu belirten Salantur, "İlk Meclis, bir umudun ve imkansızlıkların hikayesi. Bunu çocukların bilmesini çok istedim. Sayın Vehbi Koç'un da aralarında bulunduğu Atatürk önderliğindeki ilk Meclis'in kahramanlarını hatırlatmak istedim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Koç da çocuklara ve gençlere yönelik böyle bir öykü yazması dolayısıyla Sefa Salantur'a teşekkür etti.
Kitap hakkında
Sefa Salantur'un kaleme aldığı ve Zeynep Ertunç tarafından resimlenen "İlk Meclis'e Yolculuk" Doğan Çocuk etiketiyle yayımlandı.
Kitapta, zaman makinesiyle yolculuğa çıkan Burcu ve Umut'un TBMM'nin kurulduğu güne gitmeleri anlatılıyor. İlk Meclis'e Yolculuk'ta zor şartlar altındaki ülkemizi kuşatan kara bulutları özgürlük umuduyla dağıtan, millet iradesinin kalbinin Ankara'da atmasını sağlayan ve yurdun her köşesine bağımsızlık umudunu dalga dalga yayan Meclis'imizin açılış öyküsünü çocuklardan dinliyoruz.
İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Salantur, imzaladığı kitabı Başkan Koç'a takdim ederek eseriyle ilgili bilgi verdi.
23 Nisan 1920'de açılan ilk Meclis'in öyküsünün çok etkileyici olduğunu belirten Salantur, "İlk Meclis, bir umudun ve imkansızlıkların hikayesi. Bunu çocukların bilmesini çok istedim. Sayın Vehbi Koç'un da aralarında bulunduğu Atatürk önderliğindeki ilk Meclis'in kahramanlarını hatırlatmak istedim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Koç da çocuklara ve gençlere yönelik böyle bir öykü yazması dolayısıyla Sefa Salantur'a teşekkür etti.
Kitap hakkında
Sefa Salantur'un kaleme aldığı ve Zeynep Ertunç tarafından resimlenen "İlk Meclis'e Yolculuk" Doğan Çocuk etiketiyle yayımlandı.
Kitapta, zaman makinesiyle yolculuğa çıkan Burcu ve Umut'un TBMM'nin kurulduğu güne gitmeleri anlatılıyor. İlk Meclis'e Yolculuk'ta zor şartlar altındaki ülkemizi kuşatan kara bulutları özgürlük umuduyla dağıtan, millet iradesinin kalbinin Ankara'da atmasını sağlayan ve yurdun her köşesine bağımsızlık umudunu dalga dalga yayan Meclis'imizin açılış öyküsünü çocuklardan dinliyoruz.
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