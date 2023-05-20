Ali Çamlı: 'Transfer yasağı kalkmalı'

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 4-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Ali Çamlı, moral bozmadan kalan 3 maçı kazanıp ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.



Maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, bireysel hataların karşılaşmaya damgasını vurduğunu belirtti.



Alanyaspor'u tebrik eden Çamlı, son 3 maçı Kayserispor'a yakışır şekilde oynayıp ligi bitirmek istediklerini aktardı.



Takımlarının güzel oyunla en iyi şekilde ligi tamamlaması için çalıştıklarını vurgulayan Çamlı, "Onun için gayret sarf ediyoruz, bunda da muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Şu rahatlık da var. Kayserispor ligde 7. sırada. Bunun verdiği bir rahatlık da oluyor topçularda. Bunu görmemek mümkün değil. Bunun rehaveti de oluyor. O yüzden bugün bu sonuç Kayserispor'a açık söyleyeyim yakışmadı. Çünkü Kayseri kamuoyu, Kayseri seyircisi böyle bir sonuç asla beklemiyordu." ifadelerini kullandı.



Çamlı ayrıca "Bugün evet kötü kaybettik ama moral bozmamak lazım, 3 maç var. Onlara motive olup yine Kayserispor'un ligi en iyi yerde bitirmesi için mücadele etmek lazım." dedi.



Bir basın mensubunun "Sezon sonu transfer için ne kadar paraya ihtiyacınız var ve bankadan krediyle, borçla çözdüğünüz söyleniyor. Doğru mu bu?" sorusu üzerine Çamlı, şunları kaydetti:



"Herkes bir şey söylüyor. Biz bir şey yaptığımız zaman çıkarız sizlerin huzuruna anlatırız. Şöyle oldu deriz. Şu şekilde Kayserispor'un sorunları çözülüyor deriz. Transfer yasağı mutlaka kalkmalı. Yani zaten transfer yasağını kaldıramazsanız, Kayserispor'un geleceğiyle ilgili sağlıklı bir şey söylemek mümkün değil. İnşallah büyüklerimiz, Kayserispor'u yöneten bizler, bu çabanın içerisine düştük ve bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Biraz sabretmemiz lazım. Çok acele etmeden, bir şeyi yapayım derken acele ederseniz bir yanlış daha yaparsınız. Kayserispor'u borçlandırıp sonu gelmeyen bir mecraya sürüklemek gibi bir niyetim asla yok. Kayserispor'u en sağlıklı, en doğru şekilde yönetip, en doğru şekilde de Kayserispor için yapılması gereken işleri yapıp, sizin ve kamuoyunun önüne daha iyi bir takım çıkartmak hedefimiz."



