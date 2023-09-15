Ali Çamlı'dan Kayserililere transfer müjdesi

Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Mondihome Kayserispor'un transfer yasağının kalktığını açıkladı.

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Ali Çamlı'dan Kayserililere transfer müjdesi
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15 Eylül 2023 15:59
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un transfer yasağının kalktığı duyuruldu.

Kulüp Başkanı Ali Çamlı, sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Büyük Kayserispor taraftarı hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı uğurlu olsun, tahta açıldı, yola devam." ifadelerini kullandı.

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