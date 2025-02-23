Alexandru Maxim'den Fenerbahçe açıklaması

Deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Gaziantep FK'de takımının son golünü atan Alexandru Maxim, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alexandru Maxim'den Fenerbahçe açıklaması
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23 Şubat 2025 21:46
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, konuk olduğu Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.

Takımının penaltıdan son golünü kaydeden Gaziantep FK'li Alexandru Maxim, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"G.SARAY MAÇINDA DA BÖYLE GOL YEDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Maxim, "Duran toplardan basit goller yiyoruz. Galatasaray maçında da böyle bir gol yemiştik. Bizim adımıza utanç verici. İlk yarıda da pozisyonlarımız vardı ama ikinci yarı oyuncu domine ettik bazı bölümlerde." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"

Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Fenerbahçe maçına odaklanacaklarını söyleyen Romanyalı futbolcu, "Bu maç bitti, kazanamadık. Önümüzdeki Fenerbahçe maçına odaklanacağız. Bir şekilde geri dönüş yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


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