Alexandru Cicaldau'a Belçika'dan talip!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau'ya Belçika ekibi Westerlo'nun ilgisi devam ediyor. İşte gözden çıkarılan rakam...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Alexandru Cicaldau'a Belçika'dan talip!
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24 Ağustos 2024 09:23
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau, adım adım Belçika'ya gidiyor.

Westerlo ile görüşmeleri devam eden Rumen orta sahada anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Habere göre; Belçika kulübü, 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'a 3.5 milyon euro ödemeye hazır.

SÜPER LİG'DEN DE İLGİ VAR

Tecrübeli orta saha ile Süper Lig'den Bodrum FK ve Gaziantep FK'nın da ilgisi var.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 27 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

G.SARAY 6.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Hagi akademisinde futbola başlayan Viitorul ve Craiova'da forma giydi. Galatasaray, 2021-2022 sezonu başında Alexandru Cicaldau için 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılılar, Alexandru Cicaldau'yu sırasıyla Al Ittihad Kalba ve Konyaspor'a kiraladı.

Alexandru Cicaldau, Romanya Milli Takımı'nda 38 karşılaşmada süre aldı. 27 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 4 gol attı. 

 
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