Alex Tyus, Maccabi'de kaldı

THY EuroLeague ekiplerinden Maccabi FOX Tel Aviv, Alex Tyus'ın takımda kaldığını açıkladı.
İsrail temsilcisi, deneyimli basketbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Tyus, geçen sezon EuroLeague'de forma giydiği 30 maçta 8.3 sayı, 5 ribaund ve 1 blok istatistikleri tutturmuştu.
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İsrail temsilcisi, deneyimli basketbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Tyus, geçen sezon EuroLeague'de forma giydiği 30 maçta 8.3 sayı, 5 ribaund ve 1 blok istatistikleri tutturmuştu.
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